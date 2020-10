Imola: autoarticolato si ribalta e travolge un palo della corrente elettrica

Poco dopo le 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola, in una rotatoria di via della Cooperazione, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. L’autoarticolato che stava percorrendo la rotonda, per cause in via di accertamento ha urtato violentemente con la cabina della motrice un palo della corrente elettrica. Il mezzo ha perso il controllo, si è ribaltato su di un fianco.

Ferito l’autista, che comunque è uscito dall’abitacolo con le sue forze. La squadra dei Vigili del fuoco sopraggiunta ha provveduto a bonificare la zona: il camion, infatti, perdeva carburante dal serbatoio; poi ha messo in sicurezza lo scenario e allertato la squadra tecnica di Hera per il palo e i cavi pericolanti. Il conducente è stato trasferito in ospedale dal 118 sul posto. Presente anche la polizia locale di Imola.