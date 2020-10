Auto distrutta dalle fiamme a Pianoro

Intono alle 11:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Pianoro in via Nazionale per l’incendio di una automobile. La persona alla guida, accortasi del fuoco proveniente dal vano motore, ha prontamente accostato, è scesa ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto una squadra con il rinforzo di un’autobotte. L’incendio è stato domato velocemente, l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Presente anche la polizia provinciale a gestire la viabilità: circolazione interrotta per circa 45 minuti in entrambi i sensi.