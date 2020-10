Consegnate 25 Ducati Multistrada 950 al Reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale di Bologna

Si è tenuta nella mattinata di giovedì 15 ottobre al Comando della Polizia Locale di Bologna la cerimonia di consegna ufficiale delle 25 Ducati Multistrada 950 destinate al Reparto Sicurezza Stradale – Sezione Motociclisti della Polizia Locale. Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco di Bologna, Virginio Merola e l’Amministratore Delegato di Ducati, Claudio Domenicali. La consegna ha preceduto l’inaugurazione della nuova Centrale Radio Operativa della Polizia Locale.

Il bando per le 25 moto era stato indetto dal Comune di Bologna nel 2019 ed è stato vinto con grande soddisfazione dalla Casa Motociclistica di Borgo Panigale, che attraverso questa commessa rinnova una collaborazione storica per quanto riguarda la fornitura di mezzi alle forze dell’ordine bolognesi, e che risale al 1970. Prima della Multistrada 950, infatti, altri 5 modelli hanno sancito lo stretto legame fra Ducati e la Polizia felsinea: Mark 450 T (1970), 750 GT (1974), Pantah 660 TL (1981), Monster 600 (1995) e Multistrada 620 (2006). L’iniziativa conferma la grande attenzione che da sempre Ducati riserva agli enti locali e al territorio.

Il processo di consegna delle Multistrada 950 è avvenuto durante lo scorso mese di luglio e si è ora completato con la presentazione ufficiale. Nell’ambito di questa collaborazione, Ducati ha lavorato con l’obiettivo di mettere nelle mani degli agenti appartenenti alla Sezione Motociclisti del Reparto di Sicurezza Stradale della Polizia Locale del Comune di Bologna una moto sicura e funzionale alle mansioni che si svolgono quotidianamente, tra le quali si segnalano il controllo costante del traffico, l’accertamento di tutte le violazioni al codice della strada, il servizio di pronto-intervento, le attività di grande viabilità cittadina e tutti gli interventi di infortunistica stradale.

La Multistrada 950, grazie alla sua versatilità e alla facilità di guida, garantisce il massimo livello di sicurezza a prescindere dal grado di esperienza del pilota e risulta efficace con ogni condizione meteorologica e anche sui manti di strada non regolari, tipici del contesto urbano. Tutte le moto si caratterizzano per una grafica speciale nella colorazione e nello stile, in linea con quelli degli altri mezzi delle forze dell’ordine. La fornitura delle moto è integrata dal servizio di manutenzione programmata offerto dalla Casa Motociclistica di Borgo Panigale, che assicura la perfetta efficienza dell’intero parco moto.