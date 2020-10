Frassinoro, ancora neve al Passo delle Radici

Al Passo delle Radici, nel comune di Frassinoro, è arrivata la seconda nevicata in pochi giorni: nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre sono caduti cinque centimetri di neve e i mezzi spartineve della Provincia sono usciti per tenere pulita strada provinciale 324 e la comunale di S.Pellegrino in Alpe.

Non si sono registrati problemi alle circolazione e nel pomeriggio di oggi è prevista anche la salatura della strada nei pressi del passo per prevenire le possibili ghiacciate notturne.

Per tenere pulita la rete delle strade provinciali dell’Appennino la Provincia dispone di 65 mezzi spartineve di ditte private convenzionate.