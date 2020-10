Test sierologici nelle farmacie Federfarma per studenti e familiari: si parte il 19 ottobre

Test sierologici nelle farmacie Federfarma per studenti e familiari: si parte il...

Grazie all’accordo siglato tra Regione e Federfarma Emilia Romagna, dal 19 ottobre, nelle farmacie aderenti, sarà possibile effettuare TEST DIAGNOSTICO SIEROLOGICO RAPIDO che consente di conoscere l’esito in soli 15 minuti.

Il progetto di screening è destinato ai genitori di bambini e di alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli o sorelle ed ulteriori familiari conviventi, e agli studenti universitari residenti in Emilia Romagna o non residenti, ma con scelta del medico in Emilia Romagna.

Per la popolazione minorenne, servirà il consenso dei genitori / tutori / soggetti affidatari dei minori, uno dei quali dovrà essere presente durante l’esecuzione del test.

Il test è gratuito ed è effettuabile SOLTANTO SU PRENOTAZIONE presso una delle farmacie aderenti, così ad evitare assembramenti e garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza

Il test è effettuabile SOLTANTO IN ASSENZA DI SINTOMI, presentandosi all’appuntamento con mascherina, tessera sanitaria e documento di identità: in caso di comparsa di febbre o sintomatologie respiratorie non è possibile effettuare il test.

I risultati saranno registrati in digitale e trasmessi tempestivamente ai dipartimenti di Sanità Pubblica, che, in caso di positività, si attiveranno per verifica tramite il tampone.

Elenco farmacie aderenti