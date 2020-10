Grave incidente stradale a Cervarezza, 39enne ferito ricoverato al Maggiore di Parma

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la provinciale 513 R in località Cervarezza di Canossa, in conseguenza del quale un 39enne di Parma è rimasto gravemente ferito per i traumi riportati a seguito del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casina e i sanitari inviati dal 118 che hanno condotto l’uomo al Maggiore di Parma.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Casina, che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 39enne alla guida di uno scooter percorreva la provinciale 513 con direzione Parma quando, per cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, perdeva il controllo del mezzo che impattava violentemente contro il muretto di contenimento della carreggiata.