Montese: trovato con armi non denunciate, 73enne denunciato

I carabinieri della stazione di Montese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 73enne del luogo, per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, il pensionato è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 e due pistole revolver mai denunciate. Le armi sono state sequestrate per essere inviate al reparto investigazioni scientifiche per esami balistici. La persona arrestata è stata ristretta in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.