Dal 17/10 non si hanno più notizie di Luiso. Appello dei famigliari

Su richiesta dei familiari, preoccupati per l’allontanamento da casa, siamo a segnalare che Luiso, 25enne di Fiorano M.se, il 17 ottobre si è allontanato dalla sua abitazione per ignota destinazione e non ha fatto ritorno. Alto e di corporatura robusta. Al momento dell’allontanamento indossava un pantalone da tuta sportiva di colore grigio, una maglia blu con scritte bianche nella parte inferiore. Non ha documenti al seguito. In caso di avvistamento, telefonare al 112 o alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo.