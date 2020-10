Pusher arrestato ad Imola: trovato con quasi 3 etti di droga, tra cocaina e hashish e 3.700 euro

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno arrestato un 39enne marocchino, gravato da precedenti di polizia e domiciliato ad Imola. L’uomo è finito in manette mentre stava vendendo della droga ad un’automobilista con cui aveva un appuntamento nei pressi di un supermercato di via Goito. All’arrivo dell’auto, il 39enne si è avvicinato al finestrino del conducente e ha consegnato un involucro sospetto a un soggetto che si trovava seduto al posto di guida.

La scena è stata vista dai Carabinieri che si trovavano già in zona per monitorare i movimenti del 39enne, la cui identità era emersa durante un’indagine antidroga, con pedinamenti di persone sospette e osservazioni a distanza, finalizzata a disarticolare il traffico di cocaina presente in città. I due soggetti sono stati identificati dai militari.

Dopo aver appurato che l’automobilista, 45enne marocchino, aveva acquistato una dose di cocaina, i militari lo hanno segnalato alla Prefettura di Bologna per acquisto personale di sostanze stupefacenti. Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il 39enne, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 3.700 euro in contanti e quasi 3 etti di droga, tra cocaina e hashish. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 39enne marocchino è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.