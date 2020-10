Anziano 90enne muore in incidente stradale ad Imola

Un anziano 90enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:00 di oggi ad Imola, in via Ortignola. Si è trattato della collisione tra un furgone ed una autovettura. I sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed automedica, hanno tentato di rianimare l’anziano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno provveduto invece alla messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a GPL. Chiusa temporaneamente la strada per rilievi e soccorso. Intervenuti, oltre al 115 e al 118, la polizia locale di Imola.