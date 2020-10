Controlli contro la diffusione del virus dei carabinieri bolognesi: sanzioni, ma non nei pressi degli istituti scolastici

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i controlli del territorio per verificare il rispetto delle norme e dei comportamenti sociali da tenere per evitare la diffusione del Nuovo coronavirus, hanno sanzionato altre persone. E’ accaduto a Bologna, Anzola Emilia e Casalecchio di Reno, dove i Carabinieri hanno identificato e sanzionato una decina di cittadini che passeggiavano senza indossare la mascherina di protezione. L’attività dei militari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è proseguita all’interno di un centinaio di esercizi pubblici e nei pressi degli istituti scolastici, per verificare il rispetto del distanziamento degli studenti in entrata e in uscita dalla scuola. In particolare, sono stati verificati, unitamente alla Polizia Locale, gli accessi negli istituti scolastici di Castel Maggiore, Casalecchio di Reno e Crespellano e durante i controlli non sono state riscontrate irregolarità. Alcune anomalie, invece, sono state riscontrate all’interno di un club per adulti situato in Provincia di Bologna, dove i Carabinieri della Stazione di Altedo hanno sanzionato il titolare del locale perché non aveva rispettato le disposizioni previste dalla normativa sanitaria, tra cui l’assenza del distanziamento tra i clienti seduti e stipati all’interno di una sala da pranzo. Altre irregolarità all’interno del club sono state rilevate dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna che durante l’ispezione del locale hanno rilevato la mancata applicazione della procedura di autocontrollo H.A.C.C.P. legata alla lotta agli infestanti (presenza di ragnatele, aracnidi e scarafaggi nel locale cucina). Durante il controllo del locale, anche i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna sono intervenuti assieme ai militari di Altedo per verificare la parte burocratica relativa ai dipendenti che lavorano nel club.