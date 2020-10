Da domani riprende il piano riasfaltature a Sassuolo

Terminato il tratto di Rometta, tra via Repubblica e via Circonvallazione, inizieranno domani, mercoledì 21 ottobre, i lavori di riasfaltatura dei tratti più ammalorati di numerose strade cittadine, rientranti nell’accordo quadro approvato dalla Giunta del Comune di Sassuolo.

“Proseguiamo in un lavoro – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che ha l’obiettivo di rendere finalmente più sicure e confortevoli le strade della nostra città. Al nostro insediamento abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con strade piene di buche e crepe senza fondi destinati a sistemarle: abbiamo raccolto una piccola cifra lo scorso anno per i primi e più urgenti interventi per poi stanziare, quest’anno, circa 1.200.000 euro da dedicare agli asfalti, ed altrettanto faremo per il prossimo anno. I lavori saranno divisi in due lotti con due squadre che opereranno in contemporanea: sicuramente ci sarà da affrontare qualche temporaneo disagio per la circolazione, del quale ci scusiamo, ma in poco tempo riusciremo a porre rimedio alla mancanza di sicurezza sulle strade che più urgentemente necessitano di interventi, per poi passare alle strade rimanenti una volta approvato il nuovo bilancio”.

Il primo lotto prevede la fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati di via Palestro compresi tra via Radici in Monte e via Indipendenza; fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati di via Emilia Romagna; fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati di via Regina Pacis nel tratto compreso tra via Emilia Romagna ed il confine comunale.

Il secondo lotto, affidato ad una seconda squadra che lavorerà contemporaneamente alla prima, prevede l’asfaltatura della sottostrada della circonvallazione lato sud in prossimità di viale della Pace; fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati nel parcheggio di via Pedemontana a confine con il comune di Fiorano Modenese; fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati di via Radici in Piano nel tratto compreso tra via Pedemontana ed il confine comunale; fresatura e asfaltatura di tratti ammalorati di via Valle d’Aosta.