Reggio Emilia: anche i fuochi d’artificio per inaugurare la nuova Ambulanza Granata il 23 ottobre in piazza Martiri

Ci sarà anche un affascinante spettacolo pirotecnico in piazza Martiri del 7 luglio per il momento di festa in programma venerdì, 23 ottobre, in piazza Martiri del 7 luglio, in occasione dell’Inaugurazione della nuova Ambulanza Granata. L’evento organizzato da Pubblica Assistenza Croce Verde vuole essere un momento di incontro e vicinanza con tutta la comunità, e dopo il primo annuncio l’attesa è già alta. Il programma prevede alle 18, in piazza Martiri del 7 Luglio, l’intervento e saluto degli organizzatori e delle autorità cittadine.

Seguirà la presentazione e benedizione del nuovo mezzo, da parte del Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla Monsignor Massimo Camisasca, e dalle 19.20 lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il centro di Reggio. La nuova Ambulanza Granata è il risultato di un’importante collaborazione della Pubblica Assistenza cittadina con Banco Bpm e AC Reggiana. Un nuovo mezzo di soccorso che contribuirà a migliorare i servizi di Croce Verde nell’ambito delle emergenze-urgenze, cresciute in modo consistente in questo periodo ovviamente a seguito della pandemia globale. Un’iniziativa che evidenzia l’impegno sociale di Banco Bpm, storica banca del territorio che ha voluto lanciare l’iniziativa #insiemestraordinari, e della principale società sportiva cittadina che si è unita a questo progetto per sostenere l’acquisto del mezzo.

Il progetto #insiemestraordinari è nato lo scorso aprile, in piena emergenza Covid-19, ed è stato realizzato grazie alla raccolta fondi lanciata da Banco Bpm in collaborazione con la Reggiana. La risposta della comunità è stata entusiastica e ora il mezzo è pronto a entrare in servizio. Un progetto per il quale erano arrivati anche i complimenti da parte del Presidente della Fifa, Gianni Infantino, alla Reggiana, a Banco Bpm e a tutti coloro che lo hanno reso possibile.

La consegna dell’automezzo in piazza Martiri sarà anche un momento di festa per tutta la comunità che, nel rispetto delle regole anti Covid-19, potrà partecipare all’evento. Lo spettacolo pirotecnico sarà realizzato da PyroItaly di Cavriago, azienda specializzata in questo tipo di attrazioni che ha scelto di collaborare all’evento praticando condizioni di favore, convinta dell’importanza del progetto.

La partecipazione all’iniziativa dovrà ovviamente avvenire in osservanza delle norme anti Covid: uso della mascherina e mantenimento della distanza interpersonale.