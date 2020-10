I carabinieri controllano palestre e piscine nel bolognese

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impegnati nella verifica dei protocolli di sicurezza previsti per i gestori delle palestre e delle piscine situate a Bologna e in Provincia. Durante i controlli degli impianti di Zola Predosa e Casalecchio di Reno in 3 palestre e 1 piscina, eseguiti da 12 militari, Carabinieri delle locali Stazioni in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, non sono state riscontrate irregolarità. L’ispezione dei Carabinieri proseguirà fino a cessata emergenza sanitaria.