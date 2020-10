L’Emilia-Romagna regina della buona tavola, con 3 ristoranti su 4 ai primi posti della guida “50 Top Italy 2021”

L’Emilia-Romagna ancora una volta regina della buona tavola. Con ben tre ristoranti classificati al primo posto nelle quattro categorie considerate da ‘50 Top Italy 2021’, la guida on line dedicata al meglio della ristorazione italiana: l’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto (Bo), Da Gorini a San Piero in Bagno (FC) e l’Osteria Francescana di Modena.

“La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in questo anno così difficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore- commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della produzione agroalimentare e dell’offerta enogastronomica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di competizione a livello internazionale. Ai vincitori le mie congratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale”.

Giunta alla sua seconda edizione, I Migliori Ristoranti Italiani 2021 è una guida on line che raccoglie le valutazioni di 150 ispettori, critici ed esperti enogastronomici, giornalisti che, in anonimato, visitano i locali, giudicandoli in totale autonomia.