14 casi di Sars-CoV-2 in 13 istituti scolastici di Bologna e provincia

Ieri, 20 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna 14 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 diversi istituti scolastici a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena.

• Un caso, sintomatico, frequenta il Liceo Fermi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Laura Bassi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore “Belluzzi Fioravanti” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 13 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Carducci” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, asintomatico, è docente presso la Scuola Primaria Gandino Guidi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, sintomatico, è docente presso la Scuola dell’Infanzia Testi Rasponi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre. L’intera Scuola dell’Infanzia è in quarantena fino all’esito dei tamponi.

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria Padre Marella a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, sintomatico, è docente presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Risorgimento” a Calderara di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, sintomatico, è docente presso la scuola Secondaria di Primo Grado a Calderino -Monte San Pietro, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 19 ottobre

• Due casi, in classi diverse, frequentano il Liceo Leonardo Da Vinci a Casalecchio di Reno. Uno studente è asintomatico, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 14 ottobre. Il secondo caso è un docente, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 9 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” a San lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Jussi” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 13 ottobre

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei 13 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).