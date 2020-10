Scomparsa di Gianguido Sacchi Morsiani, il cordoglio del sindaco Virginio Merola

Appresa la notizia della scomparsa di Gianguido Sacchi Morsiani, il sindaco Virginio Merola ha voluto esprimere il suo cordoglio:

“Gianguido Sacchi Morsiani, per tanti anni ai vertici della Cassa di Risparmio di Bologna e della Fondazione Carisbo, ha interpretato il ruolo di banchiere come si era una volta: tenendo saldo il rapporto con la città, il territorio e le persone. Protagonista di una lunga e intensa attività in un crocevia di relazioni e interessi non sempre di facile gestione, Sacchi Morsiani ha sempre onorato il suo impegno verso la città”.