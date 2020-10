A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, lo spettacolo di Massimo Ranieri, “Sogno e son desto 500 volte”, in programma il 12 dicembre 2020 al Teatro Europauditorium di Bologna, è rinviato al 20 aprile 2021 (ore 21.00). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.