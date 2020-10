Cresime a Cavriago: la Parrocchia conferma l’appuntamento di domenica

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prefettura che conferma la possibilità di celebrare le Cresime nel rispetto dei protocolli appositamente previsti e tuttora vigenti si é deciso di procedere con le celebrazioni previste per domenica. Tuttavia, con l’intenzione di accogliere le preoccupazioni espresse da alcuni cittadini in merito a questo appuntento Comune e Parrocchia hanno valutato di comune accordo di spostare la celebrazione in Chiesa dove si svolgerà in due cerimonie separate ed alla presenza dei soli genitori e fratelli di modo da garantire, ben oltre quanto previsto dai protocolli vigenti, la serenità dei partecipanti e dei cittadini rispetto a distanziamento e assembrenti.

“Sono certa che questa soluzione possa rassicurare anche coloro che erano più preoccupati e garantire d’altra parte ai ragazzi di portare a compimento un percorso cui tengono molto e già interrotto questa primavera” queste le parole della Sindaca Francesca Bedogni sulla vicenda che prosegue “ringrazio di nuovo la Parrocchia e tutti coloro che si spendono per il bene della nostra comunità per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione”.