Programma di chiusure sulla A1 e sulla A13

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, Fiorenzuola, al km 74+100;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, Parma, al km 110+500 della stessa A1 Milano-Napoli, o Parma ovest sulla A15 Parma/La Spezia di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.

***

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario nottuno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A22 Modena-Brennero.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la Tangenziale nord di Modena, Via per Modena e Via del Lavoro, con ingresso sulla A22 alla stazione di Campogalliano.

Nella stessa notte, ma con orario 20.00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento con la A22 Modena-Brennero;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, nel ramo di allacciamento A22 Modena-Brennero/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Campogalliano sulla A22 e percorrere la viabilità ordinaria: Via del Lavoro, Via per Modena e Tangenziale nord di Modena, con ingresso sulla A1 alla stazione di Modena nord.

Sarà, inoltre, chiuso lo svincolo che dalla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, immette sulla A22 Autostrada del Brennero.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Modena nord, sulla A1 e percorrere la viabilità ordinaria: Tangenziale nord di Modena, Via per Modena e Via del Lavoro, con ingresso sulla A22 alla stazione di Campogalliano.

***

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione all’interno delle gallerie, dalle 8:00 di lunedì 2 alle 12:00 di mercoledì 4 novembre, in modalità continuativa, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, in entrambe le direzioni, verso Firenze e in direzione di Bologna. In alternativa si potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Direttissima.

Saranno di conseguenza chiuse le stazioni di Rioveggio, in uscita e in entrata, da e verso Firenze e di Pian del Voglio, in uscita e in entrata, da e verso Bologna.

Chi da Bologna è diretto verso Firenze, in alternativa alla chiusura dell’entrata di Rioveggio, potrà entrare a Pian del Voglio mentre chi viaggia da Firenze verso Bologna, in alternativa alla chiusura della stazione di Pian del Voglio, potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo o di Occhiobello.