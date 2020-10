Lunedì notte chiuso tratto sul Raccordo di Casalecchio

Su Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

a chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per poi proseguire in direzione della A1;

a chi proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per poi proseguire in direzione della A1.