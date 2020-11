Iscrizioni aperte al webinar gratuito con Diego Fontana promosso da Casa Corsini

Appuntamento online mercoledì 11 novembre dalle 18.30 con Diego Fontana per “La comunicazione contemporanea tra nuove sensibilità e #greenwashing”. Il webinar, gratuito con posti limitati (iscrizione obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it), è proposto da Casa Corsini e dall’associazione Lumen.

Nei racconti d’impresa rivestono sempre più centralità tematiche quali la responsabilità sociale, l’etica del lavoro, l’impronta ambientale. Le marche sembrano risvegliate da una nuova presa di coscienza e aderiscono a cause politiche e culturali. Eppure il confine tra cambiamento e greenwashing non è sempre facile da tracciare. Dove finisce il coraggio e dove inizia un trend da cavalcare? Diego Fontana accompagnerà i partecipanti nella visione di diversi esempi di progetti di comunicazione provenienti dall’Italia e dal mondo, per poi aprire l’incontro a un dialogo costruttivo con il pubblico. Per addetti ai lavori e per chi è interessato alla comunicazione e ai suoi aspetti più attuali.

Diego Fontana da diversi anni è docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design, presso la sede di Firenze. Fondatore e direttore creativo di Terra, si è formato professionalmente nelle multinazionali Lowe Pirella e Saatchi & Saatchi, è stato collaboratore e coautore dei programmi tv ‘Tracce di Sport’ (Rai News) e ‘Donna è sport’ (Sky Uno) e dei format per il web The Lap (Kaspersky e Ferrari Driver Academy) e ‘Un tè con Andrea’ (Sole24ore).