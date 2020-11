Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un cittadino della Provincia di Cosenza, cl. 1987, responsabile di tentato furto aggravato. L’uomo, forzando una finestra, si è introdotto all’interno dell’ufficio di un cantiere aperto in Piazza Cittadella, venendo sorpreso a frugare negli armadietti dei lavoratori. L’arrestato è stato giudicato per direttissima nel corso della mattinata odierna.