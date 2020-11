“Gommy Tall” 3D Virtual Museum, la mascotte della Fabbrica delle Arti ricreata dai Bambini di Pavullo

Dopo la bellissima esperienza condivisa durante il lockdown, che ha visto la realizzazione di un sito web “Tutti Insieme per un Museo on line”, realizzato grazie alle creazioni dei bambini e ragazzi non solo di Pavullo (oltre 70 video prodotti ed oltre 1000 disegni), la Fabbrica delle Arti del Comune di Pavullo desidera mantenere viva l’attenzione sull’utilizzo creativo del materiale di scarto e sull’importanza delle discipline artistiche sin dai primi anni di vita.

La Fabbrica invita bambini, insegnanti e genitori delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Pavullo nel Frignano a partecipare ad un’attività creativa di arte-gioco che ha come protagonista la mascotte della Fabbrica “Gommy Tall”.

Sono state consegnate oltre 1200 brochure, una per ogni bambino. Il gioco, finalizzato a stimolare creatività ed immaginazione è una sorta di tangram “rivisitato”, dove la piccola mascotte verrà, da ciascun bambino, reinterpretata e trasformata in animali e creature fantastiche con l’utilizzo di materiali di scarto.

Gli elaborati realizzati faranno parte del Gommy Tall Museum, un Museo Virtuale creato in 3D dove l’accesso “virtuale” consentirà ad ogni bambino, insegnante e genitore di effettuare un tour, con guida personalizzata, tra le opere realizzate. La Fabbrica delle Arti produrrà un DVD che verrà consegnato agli insegnanti che hanno aderito al progetto.

Un ringraziamento speciale va alla Preside della Direzione Didattica di Pavullo n/F. Annalisa Mazzetti, che dimostra costantemente interesse e sensibilità alle progettualità proposte dall’Assessorato alla Cultura, e alle insegnati Giulia Ricci, referente per le scuole primarie, e Paola Mucci per le scuole dell’Infanzia.

Gommy Tall – 3D Virtual Museum è un progetto a cura della Fabbrica delle Arti

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: Dott.ssa Simona Negrini. Coordinatrice Fabbrica delle Arti – Gallerie Civiche di Palazzo Ducale – cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it – tel. 0536 29026 – www.fabbricadelleartipavullo.it