San Felice sul Panaro: Enzo Panza promosso sovrintendente della Polizia locale

Enzo Panza, agente della polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord è stato promosso sovrintendente. Panza, volto storico del presidio di San Felice sul Panaro, molto conosciuto e apprezzato in paese per la sua disponibilità e la sua gentilezza, è stato di recente trasferito a Camposanto. Il comandante della polizia locale dell’Unione Gianni Doni gli ha consegnato lo scorso 2 novembre i gradi. Panza è entrato in servizio nella polizia locale nel 1995.

(Nella foto: Enzo Panza a sinistra e Gianni Doni a destra)