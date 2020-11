Incidente stradale stamane sulla A13, un ferito

Alle ore 09:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada, sulla A13 all’altezza del km13 in direzione nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Il furgone si è ribaltato su di un fianco dopo aver sbandato. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. Il conducente, ferito, è stato estratto dalla cabina di guida dai pompieri, sul posto con due squadre ed autogrù. Si è poi provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Oltre al 115 hanno operato il 118 per i soccorsi al conducente del furgone, la Polstrada per le competenze di viabilità e giudiziarie, nonchè il personale tecnico dell’Aspi. Lunghe code in direzione nord e autostrada chiusa sulla carreggiata per Padova permeno di un’ora.