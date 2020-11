La Spina rieletto presidente dell’Unpli, “Pensiamo al futuro”

ROMA (ITALPRESS) – Antonino La Spina, presidente dell’Unpli Sicilia, è stato rieletto presidente nazionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco con 202 voti. Nel corso dell’assemblea nazionale dell’associazione, svoltasi per la prima volta in modalità telematica, il presidente uscente ha avuto la meglio nei confronti di Roberto Prescendi, già segretario generale dell’Unpli, che ha ricevuto 63 voti sui 281 disponibili. Tre le schede bianche. Il presidente rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. L’assemblea ha eletto anche i probiviri Giovanna Di Dia, Alfredo Morelli, Pizzocri Paolo, Pocchiola Sergio, Laudato Guglielmo e i componenti dell’organo di controllo Graziella Guatelli, Ivana Lanza e Angelo Moschetta.

La Spina subito dopo la sua rielezione ha ringraziato tutti parlando “di numeri che parlano bene della coesione dell’Unpli visto che hanno votato per me l’80% delle Pro Loco. E’ importante in vista del futuro e anche nei confronti di chi ha insinuato rotture e divisioni. E’ un momento difficile, dobbiamo uscirne e dobbiamo farlo tutti insieme. Lasciamoci alle spalle le polemiche e i momenti di tensione e pensiamo al futuro”, ha aggiunto.

