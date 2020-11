Nella mattina foschie dense e banchi di nebbia nella bassa pianura e litorale, con nubi in transito sui settori centro occidentali. Cielo in gran parte sereno nel pomeriggio, con formazione nella notte di banchi di nebbia in pianura.

Temperature: stazionarie con minime comprese tra 7 e 10 gradi e massime tra 15 e 17 gradi.

Venti: deboli occidentali.

Mare: calmo.