Modena: gravato da precedenti di polizia e condanne penali, arrestato perché in possesso di crack e cocaina

Ieri sera, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio svoltosi in diversi centri commerciali del territorio modenese, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre i militari operanti pattugliavano l’area parcheggio di un centro commerciale, notavano un soggetto in attesa all’interno della sua auto. Poco dopo si avvicinava un altro uomo molto guardingo, che entrava all’interno dell’auto. I carabinieri decidevano così di intervenire e scoprivano che i due si stavano accordando per una cessione di droga. Immediatamente venivano accompagnati in caserma e, a seguito della perquisizione, lo spacciatore veniva trovato in possesso di 15 grammi di crack divisi in dosi e una confezione in cellophane contenente circa 50 grammi di cocaina.

Per questi motivi si procedeva con l’arresto in flagranza di reato anche perché, a seguito di accertamenti sulle banche dati in uso alle forze di polizia, il soggetto risultava gravato da diversi precedenti di polizia e condanne penali riguardanti sempre delitti della stessa materia. L’autorità giudiziaria disponeva la custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena. Oggi la direttissima.