Fiorano: predisposto il servizio ritiro immondizia rivolto a tutti gli impossibilitati causa Covid

Nel Comune di Fiorano Modenese viene predisposto il servizio di ritiro dei sacchi di immondizia rivolto a tutti i cittadini impossibilitati a uscire di casa in quanto positive al Coronavirus, oppure in stato di quarantena per aver avuto contatti stretti con altri positivi.

Il servizio viene compiuto due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì, ed è portato avanti dagli Alpini della Protezione Civile.

Per fare richiesta è necessario telefonare allo sportello sociale 0536/833422 oppure all’ufficio ambiente 0536/833258. L’operatore spiegherà anche come confezionare l’immondizia.