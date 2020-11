Il Comune di Formigine rende disponibile la Sala Loggia per le vaccinazioni antinfluenzale pediatrica

Il Comune di Formigine rende disponibile Sala Loggia per effettuare la vaccinazione antinfluenzale pediatrica, domani 21 novembre 2020.

A oggi, nella nostra Regione, soltanto le categorie a rischio possono usufruire gratuitamente di questo servizio. Altrimenti, sono le stesse famiglie ad acquistare il vaccino, che poi viene somministrato dal pediatra di riferimento.

“Devolveremo il compenso che ci sarebbe dovuto, da parte delle famiglie che vorranno contribuire, alla Onlus Banco Alimentare – dichiara la dottoressa Cristina Rivi, promotrice dell’iniziativa assieme ai colleghi Giulia Vivi, Sara Denti e Pierfiorenzo Varni – In questo modo, vogliamo ribadire la richiesta, portata avanti da molti noi, di rendere il vaccino antinfluenzale gratuito per tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni. Questa vaccinazione va a tutela non solo della salute del piccolo paziente, ma anche di tutta la famiglia, soprattutto se presenti soggetti fragili, come le persone immunodepresse. Soprattutto quest’anno, in piena emergenza pandemica, escludere la presenza di un’influenza, i cui sintomi sono molto simili a quelli dell’infezione da Covid-19, porterebbe a un minor carico per l’intero sistema sanitario”.

Per la giornata di domani, sono stati attivati tutti i protocolli anticontagio, compreso un triage all’ingresso.