Questa mattina intorno alle 4:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, in via Bellaria, per l’incendio di un ripetitore telefonico. Nel rogo la struttura è andata quasi completamente distrutta. Una squadra, con il supporto dell’autoscala, ha spento le fiamme. Carabinieri presenti con il reparto scientifico per le indagini. Fortunatamente nessun ferito.