Questa mattina alle 4:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lucchini, in città, per un incendio. A bruciare un deposito di mobilio, circa 70 mq., situato in un cortile interno. Le fiamme sono state domate dai pompieri; il rogo ha provocato molto fumo ma non si registrano feriti. I caschi rossi hanno provveduto anche alla bonifica dello scenario per evitare il riattivarsi del rogo. Sul posto i carabinieri.