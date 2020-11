A Castelnovo Monti si accendono le luminarie e si rinnova l’invito ad acquistare nei negozi del paese

Con i primi giorni di dicembre Castelnovo si appresta a entrare pienamente nell’atmosfera natalizia anche grazie all’accensione delle luminarie. “Quest’anno abbiamo avuto la possibilità – spiega l’Assessore al Commercio Chiara Borghi – di poter avere proprio sulle nuove luminarie un importante sostegno di Iren, che ringraziamo perché crediamo che in queste festività le luci assumano un significato ulteriore, di speranza e vitalità per la nostra comunità”.

Luci che invitano a vivere il centro del paese, per quanto possibile e sempre nella piena osservanza delle norme anti Covid, e anche a fare acquisti nella vasta rete commerciale che tra Castelnovo e Felina conta circa 250 negozi ed esercizi. “Rinnoviamo l’invito a rivolgersi per gli acquisti natalizi in primis al commercio locale – prosegue la Borghi -, una scelta che può avere un ruolo fondamentale quest’anno, in cui tante realtà locali sono state colpite in modo estremamente duro dalla pandemia Covid, e con impegno stanno comunque andando avanti. Abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Comune (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) la lista, che viene costantemente aggiornata, di negozi, bar, pizzerie e ristoranti che offrono il servizio delivery, di praticamente tutte le categorie merceologiche. È possibile ordinare on line o tramite le pagine social di ciascuna realtà i prodotti che interessano, e riceverli direttamente a casa propria, gratuitamente e in piena sicurezza. Ora vedremo se dopo il 3 dicembre, quando è atteso un nuovo Dpcm, ci saranno condizioni diverse anche per quanto riguarderà giorni e orari di apertura”.