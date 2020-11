Reggio Emilia: in tribunale armata di coltello, bloccata e denunciata

Una donna di 50 anni abitante a Rubiera che si stava recando in Tribunale per adempiere a questioni private, nell’entrare nell’edificio è stata fermata all’ingresso dagli addetti al controllo, dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Nella borsa che teneva a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico lungo complessivamente 19 cm di cui 9 di lama. Con l’accusa di porto abusivo d’arma, i carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia una 50enne residente a Rubiera sequestrandole il coltello che aveva nella borsa.

