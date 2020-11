Destinatario di un ordine di carcerazione, fermato ieri durante i controlli alla Bolognina

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna, nei confronti di un 44enne italiano riconosciuto colpevole di furto aggravato, delitto commesso ad agosto in un’abitazione di Bologna. Il soggetto è stato identificato ieri pomeriggio dai carabinieri che controllavano la “Bolognina” assieme ai militari del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea “Ravenna” in occasione di “Operazione Strade Sicure”.

Risultato destinatario del provvedimento di carcerazione, il 44enne è stato perquisito e trovato in possesso di arnesi da scasso e gilet ad alta visibilità in uso ad enti pubblici e di provenienza sospetta. Denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione, il malvivente è stato tradotto in carcere per espiare una pena principale stabilita per i delitti commessi di un anno e sette mesi di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 400 euro.