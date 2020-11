Covid, muore infermiere del Sant’Orsola

Lutto a Bologna per la scomparsa dell’infermiere Sergio Bonazzi, prima vittima per Covid fra gli operatori dell’ospedale Sant’Orsola da quando e’ cominciata la pandemia. Bonazzi, che ha lavorato nel nosocomio per trent’anni ed era conosciuto da tutti per il suo impegno nella cardio anestesia pediatrica, era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 6 novembre.

“Esprimo, anche a nome del Sindaco, le condoglianze alla famiglia e alla comunita’ del Policlinico di Sant’Orsola – ha commentato l’assessore comunale alla Sanita Giuliano Barigazzi appresa la notizia della scomparsa – Quando viene a mancare una persona di valore il vuoto e’ grande. Dedicargli la terapia intensiva del padiglione 25 e’ un modo importante per sottolineare il patrimonio di relazioni e saperi che ha costruito nella sua carriera”.