Camion sbanda e si ribalta, disagi in A14

Incidente stradale questa mattina intorno alle 9:00 sull’A14, ramo Bologna-Casalecchio. Coinvolto un autocarro che trasportava mobilio, in marcia in direzione nord. Il conducente del mezzo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo sbandando, il camion si è adagiato su di un lato. Due persone all’interno che sono uscite autonomamente e prese in carico dal 118. Una copiosa perdita di carburante ha invaso la sede stradale e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’intero scenario bonificando la zona. Presenti anche Polstrada e Aspi. Traffico interrotto temporaneamente in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.