Reggio Emilia, senza mascherina al supermercato: sanzionato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, il personale Volante della Polizia di Stato è intervenuto presso un supermercato di via Plauto a Reggio Emilia, in quanto un soggetto pretendeva di entrare al suo interno per fare la spesa, privo del dispositivo di protezione individuale. Il soggetto, era già noto agli operatori della Questura, in quanto nello scorso ottobre aveva già manifestato le sue posizioni negazioniste sulla vigente normativa anti-Covid.

Gli operatori prontamente intervenuti sul posto sono riusciti, con professionalità e senza cadere nelle continue provocazioni del soggetto, a gestire al meglio l’intervento, calmando la persona e informandolo delle conseguenze in ordine alla violazione per non aver indossato la mascherina. L’interessato al termine della redazione degli atti, verrà sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 1 d.l. 25 marzo 2020 n.19 (con.l. 35/2020).