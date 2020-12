Davide Fornaciari è il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

Da oggi, 1 dicembre, il ruolo di Direttore Amministrativo dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia è affidato a Davide Fornaciari che subentra a Eva Chiericati, giunta al termine di una lunga carriera che l’ha vista in questo ruolo nel corso degli ultimi 13 anni.

Fornaciari lascia la direzione del Distretto di Correggio, incarico che gli era stato affidato all’inizio del 2019, a conclusione di un’esperienza di oltre due anni alla guida della Direzione Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna.

Fornaciari, 57 anni, è laureato in Scienze Politiche con Indirizzo Politico Internazionale nel 1991, ha un diploma di specializzazione in Discipline del lavoro conseguito all’Università degli Studi di Parma e un master in Amministrazione e controllo conseguito al Dams di Lucca. Ha frequentato il corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa organizzato dall’Azienda Usl di Reggio e dalla Regione Emilia Romagna nel 2016, nonché il corso manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per le direzioni generali delle ASL con la Scuola di sanità pubblica della Regione Veneto nel 2017. Ha tenuto diverse docenze in Organizzazione ed Economia aziendale all’Università degli Studi e di Modena e Reggio Emilia e innumerevoli corsi di formazione e seminari in materia di bilanci, rendiconti finanziari, budget e controllo di gestione all’Università Bocconi di Milano, al Sole 24 Ore e presso la Regione Emilia Romagna.

Dal 2013 al 2016 è stato Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova e dal 2010 al 2013 direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo e del Servizio Bilancio della stessa, ruolo quest’ultimo che aveva già ricoperto dal 2000 al 2010.