Piano neve Iren: allerta uomini e mezzi per sgombero e salatura

La città si è preparata per affrontare l’eventuale emergenza neve attesa in tutta la Regione. E’ infatti attivo il “Piano neve” predisposto dal Comune, in collaborazione con Iren Ambiente, per garantire un adeguato funzionamento della città tramite operazioni di sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio.

Anche in assenza di eventi nevosi, per tutta la stagione invernale si mantiene monitorato il territorio comunale in previsione di temperature prossime allo 0°, al fine di prevenire la formazione di tratti stradali ghiacciati. Il servizio di salatura antighiaccio riguarda la viabilità principale, i punti più critici (ponti, sottopassi, alcune rotatorie) e alcuni marciapiedi e piste ciclopedonali.

Sono 12 gli spargisale in dotazione. Il parco mezzi comprende anche 124 mezzi spalaneve con lame di grande dimensione e 41 mezzi medio/piccoli. Come risorse manuali sono previsti 45 addetti spalatori. I mezzi di grande dimensione verranno utilizzati nelle strade prioritarie (portanti) e di quartiere funzionali alla distribuzione del traffico sulle vie laterali e più piccole.

SGOMBERO NEVE: I TRE LIVELLI – Il servizio di sgombero neve viene attivato quando l’altezza del manto nevoso supera i 3 centimetri e consente l’operatività dei mezzi. Sono tre i livelli di intervento previsti a seconda delle strade interessate, a copertura dei quasi 900 chilometri di competenza comunale.

Il primo livello riguarda le strade ad elevata intensità di traffico, come la circonvallazione o la via Emilia, per le quali è previsto un passaggio dei mezzi spazzaneve ogni tre ore.

Il secondo livello riguarda le strade del centro storico, per cui è previsto un passaggio ogni sette ore. Anche per le strade dell’area urbana, infine, nonostante l’ampio raggio da coprire, di circa 650 chilometri, è previsto un passaggio ogni sette ore. Per le piste ciclabili e i marciapiedi viene previsto un passaggio ogni dodici ore: se i marciapiedi sono presenti su entrambi i lati della viabilità, è prevista la pulizia di almeno uno dei due lati, concordato con l’Amministrazione Comunale.

Il terzo livello prevede tutti gli uomini e i mezzi attivati anche sulle zone non ricomprese nei primi due livelli.

PARCHEGGI – È previsto, laddove possibile, in caso di parcheggi liberi da auto, la pulizia dei parcheggi di competenza comunale. Sono esclusi dal servizio i parcheggi privati ad uso pubblico con l’eccezione di alcuni parcheggi con rilevante uso pubblico, nelle vicinanze di scuole o uffici, che vengono comunque trattati.

SGOMBERO NEVE: LE SCUOLE – Il Piano neve prevede interventi specifici relativamente alle scuole, in particolare per i plessi delle elementari e delle medie.

TELEFONI E RECAPITI DISPONIBILI – La centrale operativa del Servizio Neve di Iren ospita il Call Center, aperto 24 ore per tutta la durata dell’evento nevoso e per le 72 ore successive.

Numero verde del call center Iren Neve: 800 679738 – Aperto 24 ore su 24

Casella di posta elettronica dedicata: sgomberoneve.re@gruppoiren.it