Tenta di rubare uno smartphone da 3.000 euro. Arrestato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 28enne georgiano, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato. Il giovane è finito in manette ieri pomeriggio per aver tentato la fuga dal punto vendita “MediaWorld” del centro commerciale “Parco Meraville” di Bologna, dopo aver asportato tre smartphone di ultima generazione del valore di circa 3.000 euro. La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 28enne, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.