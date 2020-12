Aggiornamento al programma di chiusure sulla A1 e sulla A14

chiusura della stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano;

chiusura del ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Cremona/Brescia. In alternativa, si consiglia:

per chiusura Fiorenzuola: utilizzare la stazione di Fidenza, al km 91+000 o di Piacenza sud, al km 58+500;

per chiusura allacciamento A21: proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 verso Brescia, dalla Complanare di Piacenza, al km 58+500.

per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14, per poi rientrare dalla stessa e proseguire in direzione della A13 Bologna-Padova.

Sulla A1 Milano-Napoli, in relazione al peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura della stazione di Fiorenzuola, che era prevista dalle 21:00 di questa sera giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre. Di conseguenza, sarà regolarmente aperto anche il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Confermata le chiusure prevista dalle 21:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 dicembre, per lavori di pavimentazione, di seguito indicato:*** Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione, dalle 8:00 alle 16:00 di domenica 6 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: Sulla A14 Bologna-TarantoSempre sulla A14 Bologna-Taranto, in relazione al peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure della stazione di Faenza, che erano previste nelle due notti di giovedì 3 e venerdì 4 dicembre.