Questa mattina, ad Imola, due persone sono rimaste ferie in un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. E’ successo alle 8:00 in via della Cooperazione. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere affidandoli ai sanitari del 118. La squadra ha poi provveduto a mettere in sicurezza le vetture. Presenti, oltre al 115 e 118, anche i carabinieri.