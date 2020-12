Dal 9 dicembre inizia la piantumazione dei pioppi cipressini all’interno del Cannocchiale Ducale

Le società I.Ter S.p.a. e Sir Due S.r.l. nel loro ruolo di committenti per i lavori di urbanizzazione del Comparto dell’Area del Parco a Sassuolo denominato An.1b , hanno annunciato che mercoledì 9 dicembre, salvo condizioni meteo avverse, inizieranno finalmente i lavori di piantumazione dei pioppi cipressini all’interno del Cannocchiale Ducale nel Comune di Sassuolo. Era indispensabile attendere questa stagione per una corretta piantumazione.

Gli stessi pioppi che alcuni mesi fa erano stati abbattuti perché ammalorati dal tempo e dichiarati pericolosi per le abitazioni vicine e le persone che utilizzavano il viale per le passeggiate verranno ripiantumati come da convenzione urbanistica stabilita precedentemente con gli uffici preposti del Comune di Sassuolo, con il benestare della Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici e che ridarà il disegno originale del Viale.

Se infatti nel maggio 2020 dopo aver eseguito l’indagine su oltre 40 piante, sono stati abbattuti 25 pioppi della specie Popolus Nigra Italica, adesso verranno piantumate 35 nuove piante della stessa tipologia che ridaranno fin da subito la corretta prospettiva a tutto il Viale. Tale intervento rientra in un più ampio intervento di riqualificazione dell’area che, a fianco del nuovo comparto urbanistico che sta nascendo a seguito dell’abbattimento della vecchia discoteca Goya, di altri fabbricati incongrui demoliti e della bonifica del territorio, della cessione a titolo gratuito di una cascina e prevede fra le altre cose la cessione da parte dei privati coinvolti nell’intervento urbanistico a favore del Comune di Sassuolo di circa 130.000 mq di nuovo parco attrezzato ad utilizzo della cittadinanza.

La nuova piantumazione prevede anche un impianto di irrigazione permanente predisposto sempre dai privati.