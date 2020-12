Modena: con precedenti per reati contro il patrimonio, fermato poco dopo aver rubato una bicicletta

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un giovane di origini ghanesi, classe 1991, per furto aggravato e ricettazione. Durante un regolare servizio perlustrativo in zona Errenord – via Attiraglio, i militari hanno notato il soggetto con una bicicletta sulle spalle e lo hanno fermato per controllarne i documenti. Alla richiesta di informazioni relative alla bicicletta, il soggetto non è riuscito a giustificarne la provenienza. Pochi istanti dopo un’altra persona correva verso i carabinieri, urlando che la bicicletta apparteneva a lui.

Il ghanese veniva accompagnato in caserma e fotosegnalato, poiché sprovvisto di documenti. Lo stesso è risultato gravato da diversi precedenti penali e di polizia, soprattutto in materia di reati contro il patrimonio. Inoltre, la perquisizione personale dell’uomo ha dato esito positivo, visto che è stato trovato in possesso di grimaldelli e tronchesine, nonché di un permesso di soggiorno risultato oggetto di furto nei giorni precedenti. L’autorità giudiziaria, prontamente informata, ne ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà domani.