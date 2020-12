Modena: operatori del turismo a scuola di social media marcketing

Facebook, Instagram, WhatsApp, Google My Business, TripAdvisor. I principali “social” sono diffusissimi. Il loro utilizzo anche in termini di marketing può essere determinante per promuovere un settore come il turismo. Per questo il servizio Turismo e Promozione della città del Comune di Modena, in collaborazione con Modenatur, lancia dei corsi online per operatori del Turismo e dell’accoglienza (dalle guide turistiche ai ristoratori di Modena e provincia), con l’obiettivo di trasferire ai partecipanti conoscenze per una gestione efficace dei loro social e fornire idee per comunicare durante e dopo l’emergenza sanitaria che sta bloccando il comparto. Momenti di formazione che affiancano altre iniziative che si stanno sviluppando per essere pronti a cogliere le opportunità di ripresa post Covid appena si presenteranno, dopo che il turismo a Modena negli ultimi anni ha visto una crescita costante fino al record 2019 con oltre 700mila arrivi.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 4 novembre in videoconferenza da Ludovica Carla Ferrari, assessora a Turismo e promozione della città e da Giovanni Bertugli, dirigente del servizio, con Francesca Soffici di Modenatur e Cristina Simone, l’esperta selezionata per condurre i corsi.

“Il virus ha praticamente azzerato gli arrivi turistici– spiega l’assessora – ma noi non ripartiamo da zero. Ripartiamo dall’esperienza sviluppata in questi anni, che ha permesso di raggiungere quei risultati e dalla strategia di un coordinamento sempre più stretto tra i diversi operatori pubblici e privati, dalla consapevolezza che la promozione turistica si gioca su più ambiti e ognuno degli operatori può svolgere un ruolo importante. Anche da questo nasce il percorso di formazione sui nuovi strumenti digitali”.

I webinar a iscrizione gratuita, attraverso la “form” pubblicata sul sito del Comune (www.comune.modena.it), rientrano nell’ambito del progetto Ptpl 2020 (Programma turistico di promozione locale) finanziato dalla Regione Emilia – Romagna. Possono partecipare a ogni singola lezione 150 iscritti (uno per ogni impresa interessata, che in caso di assenza potranno richiedere la registrazione via email. Due i moduli di tre lezioni ciascuno, divisi per tipologia dei partecipanti a cui ci si rivolge. Il primo – per strutture ricettive, uffici turistici, associazioni di guide turistiche, guide turistiche, musei, fornitori di servizi turistici – incomincia venerdì 11 dicembre e prosegue martedi 15 dicembre e giovedì 14 gennaio sempre alle 15.30. Il secondo modulo, invece, per operatori del commercio e della ristorazione, si svolgerà dopo il periodo delle festività natalizie e di fine anno, alle 15.30 dei lunedì 11, 18 e 25 gennaio 2021.

Gli argomenti trattati nei corsi online per utilizzare i social media nel mondo dell’accoglienza e del turismo, commercio e ristorazione, partono dalla presentazione delle piattaforme più utili ed efficaci per il settore: Facebook, Instagram, WhatsApp, Google My Business, TripAdvisor. Si soffermano, quindi, sul come comunicare durante l’emergenza e come prepararsi al dopo e offrono strumenti e consigli pratici da mettere in pratica nell’immediato per la gestione dei propri canali social

Durante le lezioni i partecipanti potranno contare su numerosi esempi e casi pratici di settore, strumenti e app per la gestione facile ed efficace dei social, slide, possibilità di fare domande in diretta attraverso una chat.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di piazza Grande (Iat), tel. 059 2032660 – info@visitmodena.it.