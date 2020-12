Da Vetriceramici una donazione di 5mila euro per le famiglie in difficoltà

La ditta Vetriceramici (Ferro SpA) di Spezzano ha donato euro 5000 al Comune di Fiorano Modenese sul conto corrente dedicato per raccogliere fondi da destinare a famiglie in difficoltà per l’emergenza covid-19. I servizi sociali si faranno carico di utilizzare questa cifra per aiutare concretamente alcune famiglie fioranesi. Il sindaco Francesco Tosi, ha scritto una lettera di ringraziamento all’amministratore delegato della ditta, Daniele Bandiera.

“Caro Bandiera, il contributo che Vetriceramici ha voluto versare al Comune, da destinarsi ad appropriate forme di aiuto a famiglie in difficoltà, costituisce un gesto molto significativo sul piano sia reale che simbolico.

Esso è certamente frutto di un apprezzato senso di responsabilità sociale dell’impresa che arricchisce la nostra comunità.

Non c’è bisogno che mi soffermi sul dire che le implicazioni socio-economiche della pandemia ha determinato anche per il nostro territorio un aumento delle famiglie che devono rivolgersi al servizio sociale per beneficiare dell’aiuto proveniente dalla comunità.

I nostri operatori sono impegnati più che mai per far fronte a questa ondata di bisogno e di sofferenza anche di cittadini che hanno visto mutare improvvisamente la propria sicurezza economica trovandosi senza lavoro.

In qualità di sindaco ringrazio La ringrazio sentitamente per questo senso di solidarietà che, auspico, potrà essere di esempio positivo anche per altri.

Il carattere consumistico delle feste natalizie appare quest’anno particolarmente improprio e in tutta la sua contraddittorietà. Al contrario, prendere le distanze da quella consuetudine e sostituirla con un concreto gesto di solidarietà merita tutto il nostro apprezzamento e il nostro grazie.

Ringrazio anche a nome dei diretti beneficiari della Vostra liberalità, che auspico possano presto considerare il tempo presente una parantesi momentanea, da chiudersi con una ripresa dell’attività lavorativa che, oltre a ridare l’autosufficienza alla persona, è condizione indispensabile per un riaffermato senso di dignità.

Nel rinnovare il mio ringraziamento, porgo sinceri auguri di ogni bene in occasione delle imminenti festività.”