Ancora neve nel reggiano, ma strade provinciali percorribili. Caduti fino a 50 cm al Cerreto e al Ventasso

Ancora una intensa nevicata ha colpito la montagna reggiana, in particolare alle quote più alte, ma almeno fino al primo pomeriggio di oggi risultano tutte percorribili le strade provinciali. Grazie al lavoro di personale e mezzi (66 lame, 34 salatori e 2 frese) del Reparto Sud del Servizio Infrastrutture, non si sono verificati fino ad ora disagi particolari alla circolazione. Le operazioni di salatura compiute fin dal primo mattino hanno infatti permesso la circolazione su tutta la viabilità provinciale, nonostante una prolungata nevicata che ha interessato il territorio appenninico da Felina in su, raggiungendo anche accumuli di ben 50 centimetri alle quote più elevate come Cerreto e Ventasso. Qualche disagio si è verificato solo per alcuni rami spezzatisi a causa della neve particolarmente pesante e al Passo Pradarena, rimasto chiuso a causa di due slavine per un paio di ore, verso le 8 di questa mattina, in un momento in cui non transitavano auto: l’intervento di una pala gommata ha consentito di liberare la strada rapidamente.