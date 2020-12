Sassuolo: come tradizione, fiori alla Beata Vergine l’8 dicembre

Si è rinnovato oggi, come tradizione – in forma contenuta e senza pubblico in ottemperanza delle normative anti Covid-19 – l’appuntamento dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, con l’omaggio floreale alla Beata Vergine Maria.

Dopo la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria, ad opera dei co-parroci Don Patrick Valena e Don Carlo Menozzi, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Sindaco ha deposto un mazzo di fiori in grembo alla statua della Madonna posta sul “Campanone” nel balconcino il cui addobbo è stato offerto da Sandra Gasparini.